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Украина должна преодолеть зависимость от Беларуси в бензине и дизтопливе

20.11.20 16:19 , Зеркало недели
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Нынешнюю политику Украины и Беларуси по отношению друг к другу определяют цинично-прагматичные подходы. Поэтому, выступая за диалог белоруской власти и оппозиции, осуждая репрессии режима Александра Лукашенко, требуя освободить политических заключенных, Украина будет и далее торговать с Беларусью, удерживаясь от жестких действий в сфере экономики, пишет обозреватель отдела международной политики ZN.ua Владимир Кравченко.

"Беларусь заняла нишу, которую освободила Россия после начала российско-украинской войны, а украинская власть годами не решала вопрос дифференциации поставок стратегических продуктов. Теперь Минск своими решениями может дестабилизировать экономическую ситуацию в Украине. Поэтому, будучи убежденным противником экономических отношений с лукашенковской Беларусью, являющейся для нас недружественным государством, все же полагаю, что в политике санкций мы должны руководствоваться своими национальными интересами", — отметил в комментарии ZN.ua экономист, соучредитель Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский.

В.Кравченко подчеркивает, что прагматизм не должен ставить под угрозу нашу национальную безопасность: Киев должен уйти от зависимости от Беларуси в бензине и дизтопливе, диверсифицируя источники поставок этих стратегических продуктов в нашу страну.

МинПром

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