Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина втрое увеличила закупки газа в Польше

20.11.20 15:35 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Польский нефтегазовый концерн PGNiG в течение первых трех кварталов этого года увеличила поставки природного газа в Украину до 950 млн кубометров, по сравнению с 330 млн куб. м за аналогичный период прошлого года. Jб этом рассказал вице-президент PGNiG Ярослав Врубель, передает Польское радио.

"Если речь идет об украинском направлении, то мы заинтересованы в нескольких отраслях сотрудничества, прежде всего это торговая отрасль, то есть экспорт нашего газа в Украину. Второе направление, которое нас интересует, – это поиск и добыча, что мы уже начинаем совместно с американским партнером. Уже несколько месяцев продолжается интенсивная работа над этим вопросом. А третья отрасль, которая нас точно интересует, – это сфера хранения", – сказал вице-президент компании.

В то же время он не конкретизировал планы PGNiG в Украине в части приватизации энергокомпаний, отметив, что продолжается анализ возможностей.

"Сама договоренность, достигнутая в октябре, касается предоставления нам доступа к материалам о возможности инвестирования в Украину. Сейчас мы это усиленно изучаем. В зависимости от полученного анализа, правление Польской нефтегазовой компании будет принимать стратегические решения, мы будем входить в эту отрасль, или нет", – сказал Я.Врубель.

Как сообщалось, 12 октбяря на то врмея глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
Беларусь уведомила Россию о намерении повысить тариф на транзит нефти
17:47
Несмотря на вирус товарооборот розничной торговли Украины вырос на 15%
17:34
Нафтогаз плодит все новые структуры
17:13
Прибыль Металл Холдинг Трейд упала на 63,9%
17:11
Металлургия должна стать базовой отраслью в будущей экономике - Магера
16:50
Минэнерго уверяет, что веерных отключений энергии не будет
16:36
7,9% экспортеров и 18,9% импортеров Украины заявили о препятствиях в работе
16:19
Украина должна преодолеть зависимость от Беларуси в бензине и дизтопливе
15:53
Укрзализныця пообещала направить 450 млн грн на ремонт пассажирских вагонов
15:13
Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины
14:49
За 9 месяцев ОГХК получила чистую прибыль в 424,4 млн грн
14:31
Доллару предрекают 20-процентное обесценивание
14:05
Нафтогаз заявляет, что Германии больше не нужен Северный поток-2
13:51
Украинской металлургии нужны инвестиции в 2,5 млрд долл.
13:33
Ferrexpo нарастила выпуск окатышей и концентрата
13:15
Метинвест направил 12 млн грн на восстановление ж/д техники на СевГоке
12:59
Индийская NMDC второй раз в ноябре повышает цены на железную руду
12:45
Укрзализныця отменила взнос 300 тыс. долл. для транзитных ж/д перевозок
12:27
США решили закрыть программы поддержки бизнеса в период пандемии
12:08
Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока
19.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!