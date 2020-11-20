Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины

20.11.20 15:13 , Украинские новости
печать
размер текста:

Частная инвестиционная компания Millstone&Co намерена направить более 10 млн евро собственных средств на завершение разведки месторождений лития в Украине в 2021-2022 годах. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Международная инвестиционная компания Millstone & Co (Польша, Украина) намерен направить более 10 млн евро собственных средств в завершение разведки месторождений лития в Украине в течение следующих двух лет", - говорится в сообщении.

Millstone&Co отмечает, что решение об инвестициях принято правлением компании в начале текущего месяца после того, как суд вернул Millstone&Co разрешение на пользование литиевым месторождением в Кировоградской области.

Также сообщается, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении Кабинета министров предоставить европейским инвесторам право участвовать в проектах, связанных с литием, в Украине.

"Официальное желание украинского правительства предоставить европейскому инвестору четкую "дорожную карту" с прозрачными правилами в изучении месторождений полезных ископаемых лития, а также восстановление законного права Millstone&Co на пользование месторождением приветствуются международными инвесторами", - сообщил руководящий партнер компании Михаил Жернов.

М.Жернов отметил, что, в первую очередь, инвестиции будут направлены на проведение геологоразведывательных и оценочных работ месторождений согласно мировым стандартам.

На данный момент Millstone&Co рассматривает промышленную добычу лития на двух месторождениях (одно из них находится в Кировоградской области).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:05
Беларусь уведомила Россию о намерении повысить тариф на транзит нефти
17:47
Несмотря на вирус товарооборот розничной торговли Украины вырос на 15%
17:34
Нафтогаз плодит все новые структуры
17:13
Прибыль Металл Холдинг Трейд упала на 63,9%
17:11
Металлургия должна стать базовой отраслью в будущей экономике - Магера
16:50
Минэнерго уверяет, что веерных отключений энергии не будет
16:36
7,9% экспортеров и 18,9% импортеров Украины заявили о препятствиях в работе
16:19
Украина должна преодолеть зависимость от Беларуси в бензине и дизтопливе
15:53
Укрзализныця пообещала направить 450 млн грн на ремонт пассажирских вагонов
15:35
Украина втрое увеличила закупки газа в Польше
14:49
За 9 месяцев ОГХК получила чистую прибыль в 424,4 млн грн
14:31
Доллару предрекают 20-процентное обесценивание
14:05
Нафтогаз заявляет, что Германии больше не нужен Северный поток-2
13:51
Украинской металлургии нужны инвестиции в 2,5 млрд долл.
13:33
Ferrexpo нарастила выпуск окатышей и концентрата
13:15
Метинвест направил 12 млн грн на восстановление ж/д техники на СевГоке
12:59
Индийская NMDC второй раз в ноябре повышает цены на железную руду
12:45
Укрзализныця отменила взнос 300 тыс. долл. для транзитных ж/д перевозок
12:27
США решили закрыть программы поддержки бизнеса в период пандемии
12:08
Сотрудничество с Энергоатомом нельзя назвать конструктивным – директор ВостГока
19.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!