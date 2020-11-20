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За 9 месяцев ОГХК получила чистую прибыль в 424,4 млн грн

20.11.20 14:49 , РБК Украина
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АО "Объединенная горно-химическая компания", которая находится в управлении Фонда государственного имущества Украины, за 9 месяцев 2020 года показала финансовый результат в виде чистой прибыли в 424,4 млн грн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль ОГХК возросла в 4,2 раза. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Согласно финансовому плану ОГХК, утвержденному Кабинетом министров Украины 18 ноября текущего года, прибыль компании по итогам 2020 года должна составить 575,6 млн грн.

Выплаты в пользу государства ожидаются в размере 344,6 млн грн, из которых 104,2 млн гривен - налог на прибыль предприятия.

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,8 млн грн, чистый доход от реализации продукции - 3,21 млрд грн.

Напомним, ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации, активы компании по итогам 2018 года оценены в 3,4 млрд грн. К ОГХК есть интерес у инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и ряда других государств.

МинПром

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