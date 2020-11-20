Украинской металлургии нужны инвестиции в 2,5 млрд долл. Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины для своего развития требует наращивания годовых инвестиций до 2,3-2,4 млрд долл. к 2030 году с 1,8 млрд долл. в 2019 году, заявил директор GMK Center Станислав Зинченко, представляя исследование "Металлургия Украины: визия 2030" в Киеве в пятницу.



По его словам, в настоящее время ГМК страны является лоукост-экспортером сырья и полуфабрикатов, а к 2030 году должен стать стабильным поставщиком качественной продукции, сохраняя позицию базовой отрасли в "новой" экономике.



При этом он отметил, что среди глобальных трендов – слабый спрос на сталь в ближайшие десятилетия – рост менее 1% в год; наличие излишних сталеплавильных мощностей и развитие протекционизма, что приводит к высокой конкуренции на рынках; волатильность цен на сталь. Также декарбонизация, цифровизация, возможные изменения в цепочках поставок, увеличение потребности в капвложениях. В общем, ситуация характеризуется слабой конъюнктурой на рынках и низкие финрезультаты деятельности.



В отечественном ГМК сильная сторона – вертикальная интеграция, слабая – недоинвестированность, высокая потребность в инвестициях, большие выбросы вредных веществ в окружающую среду, недостаточное качество готовой продукции, зависимость от экспорта, малое потребление на внутреннем рынке.



В свою очередь главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко определил пять стратегических направлений для ГМК: лидерство по затратам, повышение отдачи от единицы продукции, повышение экологичности, укрепление преимуществ вертикальной интеграции, а также диверсификация по продуктам и рынкам.



Для реализации этих направлений необходимо снизить затраты на производство стали, повысить долю выпуска продукции с высокой добавочной стоимостью, увеличить потребление стали со 108 кг/чел до 160 кг/чел, что обеспечит рост продукции с высокой добавленной стоимостью на 38%. Также требуется повысить экологичность, сократив выбросы углекислого газа на 20%, пыли – на 50%. Нарастить выпуск премиальных окатышей с высоким содержанием железа и DR-окатышей (прямого восстановления железа) на 10 млн тонн.



В рамках диверсификации рынков сбыта продукции – расширение географии продаж, снижение зависимости от стран с высоким уровнем рисков (торговых, экологических, военных).



Украина должна проводить политику стимулирования инвестиций, развития внутреннего рынка, противодействия протекционизму и реализовывать экологические программы, в том числе присоединившись к European Green Deal.



По данным экспертов, в случае такой деятельности ГМК Украины к 2030 году нарастит выплавку стали на 14,4% к 2019 году – до 23,8 млн тонн, увеличит валютные поступления от экспорта на 600 млн долл./год. При этом будет дополнительно сгенерирован ВВП на сумму 1,75 млрд долл., в бюджет возрастут налоговые поступления на 400 млн долл./год, капинвестиции возрастут на 1,3 млрд долл.



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