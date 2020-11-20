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Ferrexpo нарастила выпуск окатышей и концентрата

20.11.20 13:33 , ГМК Центр
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Группа Ferrexpo в январе-октябре увеличила выпуск железорудных окатышей на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,18 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За 10 месяцев компания увеличила выпуск концентрата на 4,9% – до 11,5 млн т.

В октябре предприятие произвело 1 млн т окатышей и 1,26 млн т концентрата.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером железорудных окатышей среди постсоветских стран. Ее текущие активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

По итогам 2019 года компания увеличила выпуск окатышей на 0,8% по сравнению с предыдущим годом – до 10,5 млн т. Объем продаж за год составил 10,3 млн т. Это несколько больше, чем в 2018-м (10,2 млн т).

Ferrexpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

МинПром

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