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Метинвест направил 12 млн грн на восстановление ж/д техники на СевГоке

20.11.20 13:15 , Первый Криворожский
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В Анновский карьер Северного ГОКа после капитального ремонта вернулся маневровый тепловоз. На обновление техники компания "Метинвест" направила около 12 млн грн.

Маневровый тепловоз выполняет в карьере функции круглосуточного помощника. Машину задействуют на укладке и ремонте железнодорожных путей, комплектации вертушек для доставки руды на дробильную фабрику и транспортировки вскрыши в отвалы карьера.

Для бесперебойной работы техники восстановили дизель генераторную установку и компрессор, раму тепловоза и кузов, ходовую часть, кабину. Заменили все вспомогательные узлы машины — системы охлаждения и воздухоснабжения дизеля, электрооборудования.

В целях безопасной работы в вечернее и ночное время установили новые буферные фонари и подкузовное освещение.

"Роль железнодорожного транспорта в технологической цепочке комбината одна из самых важных. Техника поставляет в цеха оборудование и сырье, работает на транспортировке горной массы из карьеров, отгрузке готовой продукции потребителю. Ежегодно для эффективной работы предприятия мы капитально ремонтируем тепловозы, тяговые агрегаты и думпкары на профильных заводах Украины и Европы. Только в 2020 году на эти цели направили около 95 млн грн", - отметил генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков.

МинПром

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