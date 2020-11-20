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Укрзализныця отменила взнос 300 тыс. долл. для транзитных ж/д перевозок

20.11.20 12:45 , Интерфакс Украина
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"Укрзализныця" внесла изменения в договор "Об организации перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины" в части отмены обязанности заказчика обеспечить внесение первого взноса в качестве оплаты за будущие перевозки в размере 300 тыс. долл.

Согласно сообщению на сайте филиала "Центр транспортной логистики" УЗ в четверг вечером такое решение принято с целью обеспечения максимальной конкурентоспособности и привлекательности украинской транспортной системы на международном рынке транспортных услуг.

Вместо этого договором предусмотрена обязанность заказчика по обеспечению наличия денежных средств для уплаты соответствующих сумм провозных платежей на лицевых счетах для резервирования при приеме на территорию Украины вагонов, следующих под его кодом плательщика. При этом размер оплаты и периодичность ее внесения определяется заказчиком самостоятельно, отдельно по каждой валюте, исходя из ожидаемого объема перевозок, других услуг с учетом зарезервированных средств.

В "Укрзализныце" отмечают, что такое решение будет способствовать созданию условий для обеспечения доступа к рынку перевозок транзитных грузов.

Ранее перевозчик был обязан обеспечить внесение первого взноса в качестве оплаты за будущие перевозки в размере 300 тыс. долл. или в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ на счета филиала "Единый расчетный центр железнодорожных перевозок" УЗ.

МинПром

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