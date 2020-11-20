Нафтогаз просит разрешения на разведку перспективных нефтегазовых участков

Экспертный совет дивизиона "Разведка и добыча" группы "Нафтогаз" обратился к правительству с письмом о необходимости предоставить компании доступ к геологической разведке крупных перспективных нефтегазовых участков Украины, среди которых Черноморский шельф и Юзовская площадь.
Как говорится в письме, копия которого передана агентству Интерфакс-Украина, если "Нафтогаз" продолжит работать исключительно на имеющихся активах, не получая доступ к новым крупных месторождениям, то уже через 10 лет добыча газа может уменьшиться с текущих 14,1 млрд куб. м до 5,1 млрд куб. м.
"Уменьшение добычи приведет к снижению производственной деятельности компании, произойдет сокращение и прекратится процесс подготовки высококвалифицированных работников (...) сократится объем привлечения смежных отраслей промышленности", – отмечается в документе, авторы которого указывают, что один работник газодобывающей компании привлекает к своей работе около 18 работников смежных отраслей.
Эксперты отмечают, что причина такой ситуации в том, что запасы месторождений дочки "Нафтогаза" "Укргазвыдобування" истощены на 80-85%, а 56 специальных разрешений на участки, которые находятся на этапе разведки, не дадут значительного прироста добычи и не смогут компенсировать природного падения добычи газа.
"Наращивание добычи углеводородов из имеющихся выработанных месторождений и участков "Укргазвыдобування" однозначно невозможно. Единственным путем увеличения добычи является открытие новых крупных месторождений, в частности, на шельфе и месторождений нефти и газа плотных коллекторов", - утверждает Экспертный совет.