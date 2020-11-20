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Беларуськалий увольняет рабочих, протестующих против Лукашенко

20.11.20 11:31 , Бизнес Цензор
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ОАО "Беларуськалий" уволило 49 работников, принявших участие в забастовке, и заявляет о принятии в будущем аналогичных мер к коллективу.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время за прогулы уволено 49 таких работников, в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством", - заявили на "Беларуськалии".

В Беларуси уже более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки А.Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

После объявления результатов выборов президента Беларуси работники ряда предприятий, в том числе "Беларуськалия", объявили о забастовках и других формах мирного протеста. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Руководство "Беларуськалия" спустя несколько дней сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей.

12 сентября решением Минского областного суда забастовка, объявленная на предприятии, была признана незаконной. Однако уже 13 сентября стачком объявил о бессрочной стачке (по политическим мотивам). Свое решение стачком основывает на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированном Белоруссией, и статьей 8 Трудового кодекса республики.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

МинПром

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