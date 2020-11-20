В Раде предложили завершить реформу ЖКХ до конца 2020 года

В парламенте зарегистрирован законопроект №4383 о внесении изменений в Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который позволит полностью завершить реформирование ЖК-отрасли до конца 2020 года.
Соавторами проекта закона выступили народные депутаты Виктория Гриб (внефракционная), Сергей Лабазюк ("За майбутнє"), Владимир Кальцев (ОПЗЖ), Дмитрий Чорный, Зиновий Андрийович и Сергей Мандзий (Слуга народа).
Принятие законопроекта позволит решить сразу несколько болезненных вопросов переходного периода реформы ЖКХ, проведенной в 2017 году, рассказала соавтор законопроекта, член комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Виктория Гриб.
"Это очень важный законопроект для коммунальной сферы, в частности, для многоквартирных домов. Цель, которую мы ставим перед собой – решить до конца года две первоочередные задачи в сфере ЖКХ. Во-первых, навести порядок в договорных отношениях во многоквартирных домах. Проблема в том, что действующий закон определил крайний срок для перезаключения договоров, который неоднократно переносился. В результате, реформа затянулась – часть потребителей перезаключила договора по новому законодательству, а часть нет. Это ставит в неравные условия потребителей и усложняет работу предприятий ЖКХ", - объяснила парламентарий.
По словам Виктории Гриб, если до 31 декабря потребители в многоквартирных домах самостоятельно не выберут одну из моделей договорных отношений, после Нового года они будут автоматически переведены на индивидуальные договора.
"Второй важный момент: мы предлагаем существенно упросить порядок (пере)заключения договоров в сфере коммунальных услуг, а также обеспечить надлежащее техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и безопасность потребителей", - рассказала народный депутат.
По словам Виктории Гриб, текст законопроекта – это компромиссный и тщательно проработанный документ, который согласован с представителями профильных ассоциаций и представителями активных ОСМД.
Отметим, что ранее Виктория Гриб уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости срочного решения указанных проблем в рамках рассмотрения законопроекта 2458, который, учитывая спорность отдельных его положений, не находит поддержки депутатского корпуса.
"Мы стремимся, чтобы наш законопроект 4383 стал компромиссом между потребителями, поставщиками и госорганами (Минрегион, Миненерго, энергетический комитет ВР) в решении первоочередных вопросов для продвижения реформы", - подчеркнула Виктория Гриб.