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В Раде предложили завершить реформу ЖКХ до конца 2020 года

20.11.20 11:14
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В парламенте зарегистрирован законопроект №4383 о внесении изменений в Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который позволит полностью завершить реформирование ЖК-отрасли до конца 2020 года.

Соавторами проекта закона выступили народные депутаты Виктория Гриб (внефракционная), Сергей Лабазюк ("За майбутнє"), Владимир Кальцев (ОПЗЖ), Дмитрий Чорный, Зиновий Андрийович и Сергей Мандзий (Слуга народа).

Принятие законопроекта позволит решить сразу несколько болезненных вопросов переходного периода реформы ЖКХ, проведенной в 2017 году, рассказала соавтор законопроекта, член комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Виктория Гриб.

"Это очень важный законопроект для коммунальной сферы, в частности, для многоквартирных домов. Цель, которую мы ставим перед собой – решить до конца года две первоочередные задачи в сфере ЖКХ. Во-первых, навести порядок в договорных отношениях во многоквартирных домах. Проблема в том, что действующий закон определил крайний срок для перезаключения договоров, который неоднократно переносился. В результате, реформа затянулась – часть потребителей перезаключила договора по новому законодательству, а часть нет. Это ставит в неравные условия потребителей и усложняет работу предприятий ЖКХ", - объяснила парламентарий.

По словам Виктории Гриб, если до 31 декабря потребители в многоквартирных домах самостоятельно не выберут одну из моделей договорных отношений, после Нового года они будут автоматически переведены на индивидуальные договора.

"Второй важный момент: мы предлагаем существенно упросить порядок (пере)заключения договоров в сфере коммунальных услуг, а также обеспечить надлежащее техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и безопасность потребителей", - рассказала народный депутат.

По словам Виктории Гриб, текст законопроекта – это компромиссный и тщательно проработанный документ, который согласован с представителями профильных ассоциаций и представителями активных ОСМД.

Отметим, что ранее Виктория Гриб уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости срочного решения указанных проблем в рамках рассмотрения законопроекта 2458, который, учитывая спорность отдельных его положений, не находит поддержки депутатского корпуса.

"Мы стремимся, чтобы наш законопроект 4383 стал компромиссом между потребителями, поставщиками и госорганами (Минрегион, Миненерго, энергетический комитет ВР) в решении первоочередных вопросов для продвижения реформы", - подчеркнула Виктория Гриб.

МинПром

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