В Раде предложили завершить реформу ЖКХ до конца 2020 года В парламенте зарегистрирован законопроект №4383 о внесении изменений в Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который позволит полностью завершить реформирование ЖК-отрасли до конца 2020 года.



Соавторами проекта закона выступили народные депутаты Виктория Гриб (внефракционная), Сергей Лабазюк ("За майбутнє"), Владимир Кальцев (ОПЗЖ), Дмитрий Чорный, Зиновий Андрийович и Сергей Мандзий (Слуга народа).



Принятие законопроекта позволит решить сразу несколько болезненных вопросов переходного периода реформы ЖКХ, проведенной в 2017 году, рассказала соавтор законопроекта, член комитета парламента по вопросам энергетики и ЖКУ Виктория Гриб.



"Это очень важный законопроект для коммунальной сферы, в частности, для многоквартирных домов. Цель, которую мы ставим перед собой – решить до конца года две первоочередные задачи в сфере ЖКХ. Во-первых, навести порядок в договорных отношениях во многоквартирных домах. Проблема в том, что действующий закон определил крайний срок для перезаключения договоров, который неоднократно переносился. В результате, реформа затянулась – часть потребителей перезаключила договора по новому законодательству, а часть нет. Это ставит в неравные условия потребителей и усложняет работу предприятий ЖКХ", - объяснила парламентарий.



По словам Виктории Гриб, если до 31 декабря потребители в многоквартирных домах самостоятельно не выберут одну из моделей договорных отношений, после Нового года они будут автоматически переведены на индивидуальные договора.



"Второй важный момент: мы предлагаем существенно упросить порядок (пере)заключения договоров в сфере коммунальных услуг, а также обеспечить надлежащее техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и безопасность потребителей", - рассказала народный депутат.



По словам Виктории Гриб, текст законопроекта – это компромиссный и тщательно проработанный документ, который согласован с представителями профильных ассоциаций и представителями активных ОСМД.



Отметим, что ранее Виктория Гриб уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости срочного решения указанных проблем в рамках рассмотрения законопроекта 2458, который, учитывая спорность отдельных его положений, не находит поддержки депутатского корпуса.



"Мы стремимся, чтобы наш законопроект 4383 стал компромиссом между потребителями, поставщиками и госорганами (Минрегион, Миненерго, энергетический комитет ВР) в решении первоочередных вопросов для продвижения реформы", - подчеркнула Виктория Гриб.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



