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Долги шахт за электроэнергию предлагают списать

20.11.20 11:11 , Интерфакс Украина
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Долги угольных предприятий, накопленные ими до момента открытия рынка электроэнергии, подлежат списанию, считает замминистра энергетики Александр Зорин.

"Долги угольных предприятий за электроэнергию – безнадежные. Мы понимаем, что такие задолженности эти предприятия не способны погасить, рано или поздно их придется реструктуризировать, списать", – сказал А.Зорин в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".

По его словам, министерство энергетики прекрасно осведомлено о случаях отключения шахт от поставок электричества из-за долгов и считает это большой проблемой.

В то же время он отметил, что у предприятий объективно не хватает средств и на текущие расчеты за электроэнергию и на погашение накопленных ранее долгов со штрафами и начисленной на них пени.

"Для текущих платежей еще хватало, но средства уводят объемы прошлых долгов, которые должны погашаться в соответствии с графиками. Потому что платим не текущий платеж, а штрафы и пеню, что начисляется на просрочку платежа. Такие долги растут, как снежный ком. Мы никак не можем выйти из этого тупика", – отметил замминистра.

При этом А.Зорин уточнил, что поставщики и операторы систем распределения, перед которыми накоплены задолженности, должны получить определенную компенсацию при их списании.

"Списывать – не значит просто всем все простить. Определенную компенсацию необходимо прописать в законе", – сказал он.

Он обратил внимание на то, что все эти вопросы будут комплексно решаться в рамках трансформации угольной отрасли, презентацию концепции которой готовит Минэнергетики.

Как сообщалось, проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой, вторая – шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, а третья – шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

МинПром

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