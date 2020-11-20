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Профсоюз IndustriAll Europe просит спасти металлургию Европы

20.11.20 10:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейская федерация профсоюзов IndustriAll Europe выступила с воззванием, в котором призвала Европейскую комиссию и национальные правительства принять новый План действий для поддержки региональной металлургической отрасли.

Как указывается в документе, во втором квартале 2020 г. производство стали в ЕС упало на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, новые заказы сократились на 70-75%. Не менее 45% сотрудников металлургических компаний были отправлены в неоплачиваемые отпуска или переведены на сокращенный рабочий график.

Эти проблемы наложились на трудности, которые испытывают европейские металлурги в ходе "обезуглероживания" и цифровизации металлургического сектора. IndustriAll Europe опасается, что вследствие коронавирусного кризиса может быть потеряно до 50% мощностей по выплавке стали в Евросоюзе.

В связи с этим профсоюзы заявляют о необходимости принятия нового Плана действий для металлургов. Он должен включать такие меры как финансовая поддержка проектов по сокращению эмиссии углекислого газа, установление новых правил международной торговли, защита от "нечестной" конкуренции, уменьшение избыточных мощностей по выплавке стали в мире, а также иметь сильную социальную составляющую.

IndustriAll Europe напоминает, что без металлургии странам Евросоюза будет невозможно выполнить свой план по созданию "безуглеродной" экономики (European Green Deal). Сталь будет необходима для создания новой энергетики и энергетической инфраструктуры, перестройки транспортной системы, повышения энергоэффективности зданий.

МинПром

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