Водородные технологии дают новые возможности для промышленности – Гриб

В Европе идет работа саммита Sustainable Energy Europe – главного европейского события в области устойчивой энергетики, сообщила народный депутат Виктория Гриб.
"Это платформа для обмена мнениями и опытом между органами власти, бизнесом и научными организациями. В этом году по причине карантинных ограничений все мероприятия Саммита проходят в онлайн-режиме. Топ-спикерами выступят министры энергетики Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Португалии, а также топ-менеджеры более 300 лидеров рынка. Одна из главных тем – будущее водородных технологий в Европейском Союзе", - рассказала она.
Нардеп отметила, что сейчас водородные технологии рассматриваются главным образом, как инструмент декарбонизации основных секторов экономики.
"Но европейцы, как всегда, идут дальше: ЕС хочет создать принципиально новую индустрию и дополнительные рабочие места. Пока модель использования возобновляемого водорода не является прибыльной. Поэтому нельзя говорить об экономической выгоде использования водородных технологий. Но, по мнению ученых, повышение конкурентоспособности водорода – вопрос времени, причем речь идет о недалеком будущем. ЕС уже сегодня создает новую стратегическую отрасль экономики, основанную на использовании водородных технологий", - сказала В.Гриб.
"Пока их главное применение - достижение целей декарбонизации в Европе и во всем мире. Водородная технология только вступает в стадию массового применения. Очень мало проверенных успешных практик. Тем не менее Украина имеет шанс идти в ногу с прогрессом, если применение возобновляемого водорода станет движущей силой развития нашей экономики. Перспективными направлениями могут стать транспорт, энергетика и промышленность. Как показывает опыт ЕС, успех придет, если украинская власть и бизнес поставят использование водородных технологий в стратегический приоритет. Крупные корпорации уже делают первые шаги в этом направлении. Теперь власть должна сделать свой ход", - резюмирует народный депутат.