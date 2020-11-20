В РФ подсчитали убытки металлургов от введения углеродного налога ЕС Компании российской черной металлургии могут потерять до 800 миллионов долларов в год от введения углеродного налога в Европейском союзе. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на открытии саммита Сбербанка «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2020».



«Черная металлургия находится по углеродному налогу в самой высокой зоне риска. То есть в перспективе введение такого налога затронет порядка 13 миллионов тонн российского экспорта стали в Европейский союз, ЕС у нас вообще один из крупнейших потребителей стали - общая стоимость более 7 миллиардов долларов. Соответственно, если будет больше 60 евро, как сейчас обсуждается, то это будет порядка 780-800 миллионов долларов ежегодно», - сообщил замминистра.



Как сообщалось ранее, Евросоюз заявил о намерении ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой «зеленой сделки». По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2, и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2 - причиной высокого темпа глобального изменения климата. Ожидается, что окончательное решение об учреждении такого механизма будет принято в середине 2021 года.



«И я уже говорил, что большая политическая поддержка у введения углеродной пошлины в Европе, и если будет принят этот барьер, его скорректировать будет очень трудно и мы сегодня с отраслевыми ассоциациями и организациями, нашими торговыми представительствами начали проводить анализ того опыта, который есть у зарубежных стран в развитии технологий выплавки стали, стали с низкой эмиссией парниковых газов. Безусловно, наши предприятия тоже имеют такие компетенции, и я уже говорил, что у нас отрасль активно проводит модернизацию, с каждым годом объем инвестиций все выше и выше, несмотря на пандемию и макроэкономические факторы, объем инвестиций серьезно увеличивается, в том числе с учетом наилучших доступных технологий. Многие технологии связаны со снижением эмиссии парниковых газов, выбросов, со снижением воздействия на экологию», - уточнил Виктор Евтухов.



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