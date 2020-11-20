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В Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

20.11.20 08:56
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В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 7 845 человек, умерли 229 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1728 человек, летальных случаев — 229, выздоровели — 7845 человек", — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Днем ранее, 19 ноября в Украине также был рекорд — зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом; 18 ноября было зафиксировано 12 496 новых случаев; 17 ноября было 11 968 заболевших, 16 ноября 9 832 новый случай заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 274 324 человек.

МинПром

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