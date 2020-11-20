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ОГХК продала рутил IMMCO Кучука по заниженной цене

20.11.20 09:30
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Государственная «Объединенная горно-химическая компания» поставит в адрес сингапурского трейдера IMMCO 5 700 т рутилового концентрата по цене 1070 долларов за т на сумму 6,1 млн долларов с отсрочкой платежа 30 дней. Об этом свидетельствует контракт, подписанный 29 октября врио ОГХК Артуром Сомовым и директором IMMCO Ли Ци, которым располагает издание.

Сам контракт действует о 31 декабря 2021 г и подразумевает общую сумму сделки на 10 млн долларов, товар будет экспортирован в Японию.

По данным СМИ, компания IMMCO, а также MCD, Керамплюс, и Керамглас входят в сферу влияния днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука.

Все они работают с ОГХК с июня 2020 на эксклюзивных условиях

Дисконт на каждой экспортированной тонне составит около 100 долларов, так как стоимость рутила на момент заключения договора на условиях FCA в мире, по данным китайского аналитического агентства Ferroalloynet, составляла 1 170 долларов.

Исходя из разницы в ценах, «прокладка» IMMCO выведет с ОГХК 570 тыс. долларов.

Как сообщалось, в июле 2020 IMMCO уже выкупала у ОГХК ильменитовый концентрат, заменив американскую компанию Chemours (подразделение DuPont, перерабатывающее ильменит в двуокись титана).  

Тогда компания Кучука тоже приобрела его с дисконтом - за 165 долларов за т против 185 долларов за т, по которой приобретали ильменит американцы.

ОГХК потеряла на сделке 90 тыс. долларов

Уволенный с ОГХК в начале октября этого года Фондом госимущества врио главы правления Питер Дэвис сообщил, что начал расследование против компаний Кучука, которые наносили урон предприятию, за что поплатился местом в компании.  

По его словам, последние 3 месяца сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные заместителями главы правления Татьяной Гогенко и Сомовым, привели к финансовым проблемам на предприятии.

В компании дважды останавливали филиал «Вольногорский ГМК» с начала года, дважды срывали сроки выплаты заработной платы горнякам по причине кассовых разрывов. 

Объединенная горно-химическая компания запланирована к продаже в 2020 году и находится в управлении Фонда госимущества.

По финансовой отчетности компании за три квартала 2020, поступления от реализации продукции снизились в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019  – с 2,588 млрд гривен до 1,265 млрд гривен.

Кабмин утвердил финансовый план ОГХК на 2020 с чистой прибылью 575,67 млн гривен.

Документ смотрите по ссылке тут.

МинПром

 

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