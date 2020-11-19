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Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу

19.11.20 18:04 , uaprom.info
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Украинский импортер металлопроката "Еврометалл" намерен развивать направление экспорта украинских металлоконструкций в страны ЕС, в первую очередь, в Польшу, заявил директор компании Виталий Притула в ходе заседания Комитета по несущим конструкциям Украинского центра стального строительства.

Компания рассчитывает в течение первого полугодия 2021 года выйти на стабильный показатель заказов из Польши в объеме порядка 200-300 тонн. А к 2022 году – поставлять на польский рынок от 5 до 7 тыс. тонн металлоконструкций (МК) украинского производства.

В управлении "Еврометалла" нет собственных заводов МК, поэтому компания планирует развивать экспортное направление в партнерстве с уже действующими игроками украинского рынка. В частности, заниматься поиском клиентов и обеспечивать заводы заказами, а также прокатом как европейского, так и украинского производства. В последнем случае по договоренности с Группой "Метинвест" производители могут получать прокат для экспортных заказов по специальным ценам.

Основным профилем деятельности "Еврометалла" на сегодня является поставка листового и сортового проката европейских производителей на украинский рынок. Тем не менее производство металлоконструкций для европейских заказчиков является перспективным направлением деятельности, считает В.Притула, поскольку украинские заводы могут предложить значительно более выгодную цену.

По данным "Еврометалла", средняя стоимость МК от производителя в Украине составляет 14 тыс грн/т, в то время как в Польше этот показатель колеблется от 25 до 40 тыс грн/т. При этом в Украине стоимость материалов в структуре готовых МК составляет 65-80%, тогда как в Польше – 49%. Разница формируется в основном за счет стоимости работ по изготовлению МК, объяснил В.Притула.

"Эта (высокая – ред.) цена – в первую очередь для польских производителей, которые уже давно на рынке, их все знают. Украинским производителям чтобы зайти на рынок придется вести более агрессивную ценовую политику. Но даже если сделать поправку на этот факт, тут есть куда двигаться", - заметил В.Притула.

Кроме того, емкость польского рынка МК, по его словам, позволяет рассчитывать на стабильный приток заказов. Так, в Польше он оценивается в 1,2-1,5 млн тонн в год, а в Украине – в 135 тыс тонн.

МинПром

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