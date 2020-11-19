4 госбанка Украины потеряли 20% прибыли Четыре банка государственного сектора за январь-сентябрь 2020 года получили прибыль в размере 24,455 млрд грн. Это на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (30,233 млрд грн). Об этом говорится в отчете Министерства финансов.



Согласно данным финансовой отчетности, три банка получили прибыль, в частности: ПриватБанк - 21,279 млрд грн (27,427 млрд грн за январь-сентябрь 2019 года), Укргазбанк - 685 млн грн (347 млн грн за январь-сентябрь 2019 года), Ощадбанк - 4,736 млрд грн (189 млн грн за январь-сентябрь 2019 года).



Кроме того, Укрэксимбанк получил 2,246 млрд грн убытка (2,270 млрд грн прибыли за январь-сентябрь 2019 года).



Чистые активы государственных банков выросли с начала года на 89,312 млрд грн до 913,958 млрд грн. За 9 месяцев 2020 года количество отделений сократилось с 5,2 тысяч до 4,7 тысяч, количество сотрудников - с 59,0 до 57,3 тыс. человек.



Как сообщалось, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль ПриватБанка составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).



Напомним, четыре банка государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в раз мере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн).



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