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Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников

19.11.20 17:35
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Немецкий конгломерат Thyssenkrupp планирует сократить еще 5 000 рабочих мест, в дополнение ранее заявленным увольнениям в количестве 6 000 сотрудников, чтобы остановить растущие убытки, которые за последний финансовый год составили 1,6 млрд евро.

Компания заявила, что планирует принять решение о том, что делать со своим металлургическим бизнесом, испытывающим финансовые трудности, весной следующего года после того, как подразделение понесло убытки в размере почти 1 млрд евро, поскольку пандемия COVID-19 ударила по спросу на сталь.

Акции компании, которые уже упали примерно на 60% в этом году, потеряли после этого заявления более чем 7% стоимости, при этом аналитики заявили, что перспективы на следующий год неутешительны.

"Мы отвергаем радикальные программы сокращения выбросов в масштабах всей группы. Для нас это предотвращение принудительных увольнений и сохранение как можно большего количества производственных площадок и рабочих мест", - сказал Юрген Кернер, главный казначей крупнейшего профсоюза Германии IG Metall и заместитель председателя наблюдательного совета Thyssenkrupp.

Комментируя новую волну увольнений, глава кадровой службы ThyssenKrupp Оливер Буркхард заявил, что компания "переживает одну из крупнейших в истории ThyssenKrupp реструктуризаций бизнеса".

Thyssenkrupp, которая также производит корабли, запчасти для автомобилей и торгует промышленными материалами, уже уволила 3600 рабочих мест с момента объявления о первых сокращениях в прошлом году.

Чтобы помочь профинансировать реструктуризацию и сократить задолженность, Thyssenkrupp в прошлом году продала лифтовый бизнес частным инвестиционным компаниям за более чем 17 миллиардов евро, и компания все еще находится в сложной ситуации.

Thyssenkrupp пыталась создать совместное предприятие для своего сталелитейного бизнеса с индийской Tata Steel, но в прошлом году сделка была заблокирована Брюсселем на основании антимонопольного законодательства.

Thyssenkrupp, которая также провела переговоры со шведской сталелитейной компанией SSAB, в настоящее время рассматривает необязательное индикативное предложение британской Liberty Steel о продаже сталелитейных заводов в Европе.

МинПром

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