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Украине нужна зеленая промышленная революция - Гриб

19.11.20 17:20
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Украине нужна своя "зеленая промышленная революция". Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

Она обратила внимание на то, что ранее глава британского правительства Борис Джонсон представил бизнесу, общественности и экспертному сообществу план "зеленой промышленной революции" под названием Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution (TPPGIR).

Власти Великобритании планируют выделить на его реализацию фантастическую по меркам Украины сумму - $15,9 млрд. Эти деньги будут направлены на модернизацию производственных мощностей в металлоемких отраслях. В частности, около 1 млрд фунтов стерлингов инвестиций пойдут на разработку технологий улавливания и захоронение СО2. Стратегическая цель правительства Джонсона – до 2030 года сократить общий объем выбросов на 10 млн т. Другие, не менее важные цели - через механизм инноваций создать новые рабочие места и провести переподготовку специалистов. По словам Джонсона, правительство рассматривает реализацию программы TPPGIR, как важный инструмент восстановления экономики.

"Владельцы и топ-менеджеры британских сталелитейных компаний публично поддержали новый план правительства. Это вдохновляющий пример для Украины, ведь политические и деловые элиты объединились для того, чтобы восстановить экономические позиции страны", - сказала она.

"Понимаю, что наша экономика и наш бюджет сегодня в бедственном положении. Но мир не стоит на месте. Развитые страны также, как и мы, испытывают последствия карантинных ограничений, но, тем не менее, думают о завтрашнем дне, когда мировая экономика начнет подавать сигналы выздоровления", - добавила Гриб.

По ее мнению, Украине нужна своя "зеленая промышленная революция". "Британия-то с углем "покончила" уже давно, а мы только начинаем трансформацию отрасли. Сколько можно пасти задних?", - говорит нардеп.

Нардеп считает, что правительству следует сформулировать такой приоритет, создать соответствующую программу и дать на нее финансирование. Кроме того, очень важно принять законопроект № 3543-1, который сейчас находится в парламенте. Так украинские промышленники получат возможность направлять 70% начисленного эконалога на цели экомодернизации.

"С каждым днем мировое промышленное производство становится все более экологичным. Работа в "зеленом формате" - это вопрос недалекого будущего. Украине важно не потерять свои конкурентные преимущества и традиционные рынки сбыта", - подчеркнула народный депутат.

МинПром

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