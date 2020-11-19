Мечел сумел получить прибыль на падающем рынке угля После снижения финансовых показателей во втором квартале, в третьем квартале текущего года ПАО "Мечел" продемонстрировало стабилизацию выручки и рост показателя EBITDA даже на "падающем" рынке угля, основной продукции компании.



"Положительное влияние на динамику результатов оказывали высокие объемы реализации в металлургическом дивизионе на фоне роста цен по отдельным видам продукции квартал к кварталу, а также сокращение себестоимости в добывающем дивизионе. Вместе с тем, низкие цены на уголь и падение спроса на некоторые виды металлургической продукции оказывали негативное давление на динамику показателей", - рассказал генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.



Консолидированный показатель базовой прибыли (EBITDA) за 9 месяцев 2020 года составил 31,4 млрд рублей. Убыток, приходящийся на акционеров ПАО "Мечел", составил 15,8 млрд рублей.



"Значительное влияние на динамику показателя оказал рост отрицательных курсовых разниц по валютной задолженности на 57,9 миллиарда рублей в связи с ослаблением рубля в отчетном периоде, что частично было нивелировано положительным эффектом от продажи компаний Эльгинского угольного комплекса", - отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Мечел" Нелли Галеева.



Чистый долг ПАО "Мечел" без пеней, штрафов и опционов на 30 сентября 2020 года уменьшился на 64,3 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным показателем на конец 2019 года и составил 336,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2020 года составило 8,2, на конец 2019 года соотношение было 7,5.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



