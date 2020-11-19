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Днепротяжмаш освоил производство ковшей для штейна

19.11.20 16:55 , Металлургпром
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АО "Днепротяжмаш" объявило об успешном освоении нового подвида своей продукции – ковшей для штейна. Несмотря на то, что предприятие уже на протяжении нескольких десятилетий изготавливает чаши и ковши для разлива шлака и жидких металлов, ковш для штейна был изготовлен впервые. Заказчиком двух таких ковшей объемом 8 куб. м выступил ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" (пгт. Побужское, Кировоградская обл.).

Штейн представляет собой промежуточный продукт при получении некоторых цветных металлов (медь, никель, свинец и других) из их сульфидных руд. Ковш для штейна отличает наличие двух "носиков", толщина стенки которых почти в 1,5 раза больше толщины стенок и днища ковша. Наличие двух носиков позволяет уменьшить количество кантовочных и промежуточных операций при транспортировке ковшей, а также увеличивает срок эксплуатации ковша в случае прогара одного из носиков.

Стоит отметить, что задача по освоению ковша для штейна 8 куб. м была успешно выполнена специалистами "Днепротяжмаша" при первой же контрольной отливке. Это означает, что все технологические операции, а также изготовленная собственными силами модельного цеха деревянная модель ковша, были выбраны верно и не требовали корректировок.

В планах предприятия на ближайшее время – освоение ковшей для штейна объемом 5 куб. м и 6 куб. м, которые также востребованы предприятиями цветной металлургии стран СНГ. Всего, в 2011-2019 гг. "Днепротяжмаш" изготовил 1630 ковшей и чаш для Заказчиков из 12 стран мира. Линейка продукции предприятия включает литейную посуду от 2 куб. м до 16,5 куб. м.

МинПром

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