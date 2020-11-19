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ArcelorMittal повышает цены на г/к рулон в Европе с немедленным вступлением в силу

19.11.20 16:34 , Металлургпром
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Европейские металлургические заводы ArcelorMittal увеличивают цены на горячекатаный рулон (HRC) до 600 евро за тонну с немедленным вступлением в силу этого решения. Таким образом компания реагирует на ускоренную динамику роста в остальном мире и устойчивый внутренний спрос.

Также компания британского миллиардера Лакшми Миттала увеличит предложение по горячеоцинкованной стали до эквивалентной базовой цены в 700 евро за тонну.

По словам аналитиков, такой шаг крупнейшей в мире металлургической компании ожидаем и своевременен, учитывая растущий дефицит стального проката на европейском рынке. Отложенный во время первой волны пандемии спрос наложился на растущий сезонный и привел к снижению доступности горячекатаной стали для автомобильной промышленности.

До поднятия цен, официальное предложение ArcelorMittal по HRC составляло 550 евро за тонну. Но некоторые покупатели, особенно в регионе Пиренейского полуострова, уже давно покупали сталь выше этого уровня.

Некоторые потребители, покупающие по ежемесячным программам, уже обсуждают, что сроки поставок с европейских заводов ArcelorMittal отодвигаются на февраль и март следующего года.

МинПром

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