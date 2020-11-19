ArcelorMittal повышает цены на г/к рулон в Европе с немедленным вступлением в силу

Европейские металлургические заводы ArcelorMittal увеличивают цены на горячекатаный рулон (HRC) до 600 евро за тонну с немедленным вступлением в силу этого решения. Таким образом компания реагирует на ускоренную динамику роста в остальном мире и устойчивый внутренний спрос.
Также компания британского миллиардера Лакшми Миттала увеличит предложение по горячеоцинкованной стали до эквивалентной базовой цены в 700 евро за тонну.
По словам аналитиков, такой шаг крупнейшей в мире металлургической компании ожидаем и своевременен, учитывая растущий дефицит стального проката на европейском рынке. Отложенный во время первой волны пандемии спрос наложился на растущий сезонный и привел к снижению доступности горячекатаной стали для автомобильной промышленности.
До поднятия цен, официальное предложение ArcelorMittal по HRC составляло 550 евро за тонну. Но некоторые покупатели, особенно в регионе Пиренейского полуострова, уже давно покупали сталь выше этого уровня.
Некоторые потребители, покупающие по ежемесячным программам, уже обсуждают, что сроки поставок с европейских заводов ArcelorMittal отодвигаются на февраль и март следующего года.