Трансформация угольных регионов коснется 100 населенных пунктов Государственная программа трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года может затронуть до 100 населенных пунктов, которые полностью зависят от добычи угля или его потребления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий по итогам презентации проекта концепции документа.



По словам заместителя министра Ивана Лукери, Концепция разрабатывалась с учетом начала комплексного реформирования угольной отрасли.



"Наша задача – обеспечить "справедливую трансформацию" угольных территорий, которая будет способствовать устойчивому функционированию местного самоуправления, поступлению в местные бюджеты, занятости людей и созданию дополнительных рабочих мест в альтернативных секторах экономики", – подчеркнул чиновник.



Проект Концепции, в частности, определяет конкретные территории, где должны проходить трансформационные процессы. Это будут населенные пункты, которые полностью зависят от добычи угля или его потребления. Таких населенных пунктов в настоящее время в Украине насчитывается до 100.



По словам заместителя министра, Концепция определяет основные направления, которые станут основной дорожной карты по трансформации угольных территорий и Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года. Это – стимулирование экономики этих территорий, занятости населения и создания дополнительных рабочих мест.



Для реализации Концепции планируется в 2021 году разработать Госпрограмму трансформации угольных регионов Украины до 2030 года и плана мероприятий к ней.



Как сообщалось, Министерство энергетики планирует принять решения о дальнейшей судьбе госшахт после аудита деятельности государственных угледобывающих предприятий, которые ожидаются к марту 2021 года.



Проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой, вторая – шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, а третья – шахты, подлежащие приватизации а том числе как целостные имущественные комплексы с прекращением угледобычи.



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