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Трансформация угольных регионов коснется 100 населенных пунктов

19.11.20 16:13 , Бизнес Цензор
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Государственная программа трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года может затронуть до 100 населенных пунктов, которые полностью зависят от добычи угля или его потребления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий по итогам презентации проекта концепции документа.

По словам заместителя министра Ивана Лукери, Концепция разрабатывалась с учетом начала комплексного реформирования угольной отрасли.

"Наша задача – обеспечить "справедливую трансформацию" угольных территорий, которая будет способствовать устойчивому функционированию местного самоуправления, поступлению в местные бюджеты, занятости людей и созданию дополнительных рабочих мест в альтернативных секторах экономики", – подчеркнул чиновник.

Проект Концепции, в частности, определяет конкретные территории, где должны проходить трансформационные процессы. Это будут населенные пункты, которые полностью зависят от добычи угля или его потребления. Таких населенных пунктов в настоящее время в Украине насчитывается до 100.

По словам заместителя министра, Концепция определяет основные направления, которые станут основной дорожной карты по трансформации угольных территорий и Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года. Это – стимулирование экономики этих территорий, занятости населения и создания дополнительных рабочих мест.

Для реализации Концепции планируется в 2021 году разработать Госпрограмму трансформации угольных регионов Украины до 2030 года и плана мероприятий к ней.

Как сообщалось, Министерство энергетики планирует принять решения о дальнейшей судьбе госшахт после аудита деятельности государственных угледобывающих предприятий, которые ожидаются к марту 2021 года.

Проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой, вторая – шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, а третья – шахты, подлежащие приватизации а том числе как целостные имущественные комплексы с прекращением угледобычи.

МинПром

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