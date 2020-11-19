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В новое хранилище сухого типа загрузили первую партию ядерного топлива

19.11.20 15:54 , Бизнес Цензор
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18 ноября в рамках проведения "горячих" испытаний на хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2 выполнены работы по размещению первого пенала, загруженного отработанным ядерным топливом, в бетонный модуль на долгосрочное хранение в течение 100 лет.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Данные работы выполнены персоналом ЧАЭС под наблюдением специалистов МАГАТЭ, Госатомрегулирования Украины и компании Holtec.

Заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук поблагодарил международных партнеров, которые являются донорами Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, за финансовую поддержку Украины во время снятия ЧАЭС с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

"Нашей задачей является полноценная и безопасная эксплуатация этого объекта. Поэтому, чтобы обеспечить все необходимые расходы на ХОЯТ-2, мы совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, профильными комитетами Верховной Рады Украины, а также при поддержке народных депутатов работаем над тем, чтобы во время подготовки проекта бюджета ко второму чтению были учтены финансовые потребности ЧАЭС для обеспечения эффективного функционирования объектов, которые были построены на средства международных партнеров", - отметил М.Шевчук.

По словам и.о. генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС" Владимира Пескова, размещение первого пенала, который загружен отработанным ядерным топливом, - это историческое событие не только для Чернобыльской АЭС, но и для всей Украины, ведь этому процессу предшествовала длительная, сложная и слаженная работа заказчика, подрядчиков, профильных и регулирующих органов.

7 сентября 2020 года ГСП "Чернобыльская АЭС" получила отдельное разрешение на осуществление деятельности по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2, то есть проведения "горячих" испытаний. 10 сентября было начато перевозки из ХОЯТ-1 на ХОЯТ-2 первой партии из 9 отработанных тепловыделяющих сборок.

Всего для заполнения одного пенала с ХОЯТ-1 на ХОЯТ-2 было перевезено 93 отработанные тепловыделяющие сборки, которые разделили на топливные пучки. Топливные пучки разместили в топливные патроны, которые поместили в двустенный сухой экранированный пенал, выполнили технологические работы по его герметизации и сегодня разместили в бетонный модуль хранения.

На сегодня, согласно графику, дата завершения горячих испытаний запланирована на декабрь 2020 года, а на апрель 2021 года запланировано получение лицензии на эксплуатацию ХОЯТ-2. Но частичное финансирование потребностей ЧАЭС может поставить под угрозу проведение соответствующих работ в 2021 году.

За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на Чернобыльской станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Хранилище ХОЯТ-1 не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен, поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.

МинПром

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