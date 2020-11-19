Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

65% украинских компаний хотят пересмотра Соглашения с ЕС

19.11.20 15:03 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Опрос украинского бизнеса, проведенный Ukrainian Business & Trade Association, по заказу правительства, показал, что большинство украинских компаний заинтересованы в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил директор брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицкий.

"Более 65% опрошенных украинских компаний заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС. При этом бизнес интересуется пересмотром как с наступательной целью - ради улучшения доступа на европейский рынок, так и с защитной - ради защиты от недобросовестной конкуренции", - заявил он.

По словам Н.Бобицкого, кроме отмены тарифных квот, бизнес интересуется вопросами равной конкуренции в сфере торговых перевозок между украинскими и европейскими перевозчиками.

"Бизнес также беспокоится модернизацией системы торговой защиты в ЕС. Они не нарушают принципов, заложенных в правилах ВТО или Соглашении об ассоциации, но по факту действуют на руку европейским производителям. Это заставляет бизнес говорить, что и Украина должна использовать аналогичные принципы", - добавил он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:30
ОГХК продала рутил IMMCO Кучука по заниженной цене
08:56
В Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:07
Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз
19.11.20
18:04
Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу
17:51
4 госбанка Украины потеряли 20% прибыли
17:35
Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников
17:20
Украине нужна зеленая промышленная революция - Гриб
17:15
Мечел сумел получить прибыль на падающем рынке угля
16:55
Днепротяжмаш освоил производство ковшей для штейна
16:34
ArcelorMittal повышает цены на г/к рулон в Европе с немедленным вступлением в силу
16:13
Трансформация угольных регионов коснется 100 населенных пунктов
15:54
В новое хранилище сухого типа загрузили первую партию ядерного топлива
15:39
Украинцы все менее оптимистично смотрят в будущее
15:31
Из-за коронавируса многие страны столкнулись с долговым цунами
14:46
В России упало производство нелегированной стали
14:28
Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%
14:02
Dunaferr задумался о поиске партнера для поставок сырья
13:44
Зеленский утвердил штрафы за отсутствие масок
13:30
Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2
13:12
Потери Thyssenkrupp Steel могут достичь 1 млрд евро
18.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!