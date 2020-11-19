65% украинских компаний хотят пересмотра Соглашения с ЕС Опрос украинского бизнеса, проведенный Ukrainian Business & Trade Association, по заказу правительства, показал, что большинство украинских компаний заинтересованы в пересмотре торговой части Соглашения об ассоциации с ЕС.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Торговые войны: искусство защиты" заявил директор брюссельского офиса Ukrainian Business & Trade Association Назар Бобицкий.



"Более 65% опрошенных украинских компаний заинтересованы в пересмотре условий торговли с ЕС. При этом бизнес интересуется пересмотром как с наступательной целью - ради улучшения доступа на европейский рынок, так и с защитной - ради защиты от недобросовестной конкуренции", - заявил он.



По словам Н.Бобицкого, кроме отмены тарифных квот, бизнес интересуется вопросами равной конкуренции в сфере торговых перевозок между украинскими и европейскими перевозчиками.



"Бизнес также беспокоится модернизацией системы торговой защиты в ЕС. Они не нарушают принципов, заложенных в правилах ВТО или Соглашении об ассоциации, но по факту действуют на руку европейским производителям. Это заставляет бизнес говорить, что и Украина должна использовать аналогичные принципы", - добавил он.



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