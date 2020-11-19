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В России упало производство нелегированной стали

19.11.20 14:46 , Металлоснабжение и сбыт
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Выпуск готового металлопроката вырос в октябре на 1,3% по сравнению с сентябрём, к октябрю 2019 года зафиксирован незначительный рост на 0,6%. В целом за 10 месяцев 2020 года произведено готового проката 51 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем в январе-октябре 2019 года, сообщается в материалах Росстата.

Выпуск листового холоднокатаного стального проката, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм увеличился к предыдущему месяцу на 10%, но сократился по сравнению с октябрём 2019 года на 0,6%. В целом за 10 месяцев 2020 года произведено 6,54 млн тонн продукта, что на 5,4% меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

За январь-октябрь 2020 года металлургические предприятия РФ произвели 48,4 млн тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё - на 0,8% меньше год к году. В октябре показатели снижены к предыдущему месяцу на 0,3%, но в годовом сопоставлении выросли на 4,5%.

Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов составило за 10 месяцев 9,1 млн тонн или 86,8% от уровня аналогичного периода 2019 года. В октябре зафиксирован рост к предыдущему месяцу на 6%, но в годовом соотношении показатели снижены на 3%.

МинПром

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