Зеленский утвердил штрафы за отсутствие масок Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот.



Как сообщает пресс-служба главы государства, документ дополняет статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (150 - 225 грн).



Штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.



"Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений", – сказано в сообщении пресс-службы президента.



Как сообщалось, указанный закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября.



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