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Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2

19.11.20 13:30 РБК Украина
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США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода "Северный поток-2". Это может остановить строительство газопровода. Об этом сообщает издание Bild.

Автор статьи Юлиан Репке призвал Германию готовиться к "похоронам" газопровода "Северный поток - 2" после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

Более того, демократы и республиканцы одинаково негативно настроены к завершению работ на газопроводе. Это подтверждает и американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли, который заявил, что новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные компании.

А.Райли также указал, что главная цель Дж.Байдена - окончательно сорвать строительство газопровода. Для этого его администрация может предложить Германии "обширный пакет по вопросам безопасности", который будет предполагать замену российского газа возобновляемыми ресурсами по небольшим ценам.

Напомним, Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных против "Северного потока-2".

В Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

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