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Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами

19.11.20 12:59 , Бизнес Цензор
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Украина в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает сайт Министерства инфраструктуры Украины.

"Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядную инфраструктуру для них", - сказал В.Криклий.

Министр добавил, что Министерство поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов електрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах", - сказал он.

МинПром

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