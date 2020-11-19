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ЕС хочет запретить экспорт металлолома

19.11.20 12:35 , Металлоснабжение и сбыт
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В январе 2020 г. Европейская комиссия приступила к пересмотру регионального законодательства об экспорте отходов, ставя своей целью усилить контроль за их перемещением через границу Евросоюза и сократить обороты глобальной торговли вредными материалами. Результаты ожидаются весной 2021 г.

Как отмечают участники европейского рынка, в итоге металлолом может быть признан опасными отходами, а на его экспорт может быть наложен запрет. Об этом, в частности, предупреждает ассоциация ломосборщиков и переработчиков вторичного сырья European Recycling Industries Confederation.

В то же время европейская металлургическая ассоциация Eurofer поддерживает введение ограничений на экспорт металлолома. По ее оценкам, это улучшит сырьевое снабжение региональной сталелитейной отрасли и будет способствовать замене первородного сырья вторичным, что позволит сократить выбросы углекислого газа.

По информации Eurofer, запрет экспорта металлолома будет распространяться только на те страны, чьи экологические и климатические стандарты не соответствуют европейским. Однако в эту категорию входят все покупатели европейского металлолома на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

В 2019 г. крупнейшим экспортером лома в ЕС была Великобритания, но она с 1 января 2021 г. выходит из Евросоюза и не обязана подчиняться его новым правилам. Однако остальные 27 стран ЕС в 2018 г. экспортировали более 15 млн. т металлолома, из них около 10 млн. т в Турцию. Вообще, турецкие металлурги получают около 50% импортного лома из стран ЕС (без Великобритании).

Сторонники и противники запрета экспорта металлолома из ЕС приводят в пример Украину, где уже несколько лет действуют запретительно высокие экспортные пошлины на металлолом — до 58 евро за т. С одной стороны, внутренние цены на лом на украинском рынке в сентябре были более чем на $50 за т ниже, чем российские экспортные котировки FOB при поставках в Турцию. С другой, сбор металлолома в стране сократился более чем на 20% по сравнению с 2015 г.

По оценкам аналитиков Bureau of International Recycling (BIR), от запрета на экспорт лома выиграют металлурги в Италии и Испании, которые закупают большие объемы данного сырья в Германии, Франции и Бенилюксе. А вот в странах, являющихся традиционными экспортерами металлолома, возникнут проблемы из-за сужения объемов предложения вследствие уменьшения ломосбора.

Согласно статистике BIR, в первом полугодии 2020 г. сбор лома в ЕС, включая Великобританию, составил 48,1 млн. т. Из них 9,8 млн. т было экспортировано. Европейскими металлургами было использовано 39,8 млн. т, из которых немногим менее 1,5 млн. т поступило из-за пределов Евросоюза по импорту.

МинПром

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