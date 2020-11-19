Поддержка парламентом законопроекта №4167 было ошибкой - Магера Экологический Комитет ВР поддержал законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения", сообщил народный депутат Сергей Магера.



Он сообщил, что документом вводится интегрированное разрешение на выбросы загрязняющих веществ для предприятий. Кроме того, законопроект определяет основные требования к интегрированному разрешению, перечень видов деятельности, которые требуют получения такого разрешения, процедуру его выдачи, особенности мониторинга выбросов, а также порядок контроля за субъектами хозяйствования, которые получили разрешения. Примечательно, что категорически против одобрения указанного законопроекта выступил украинский бизнес. По мнению предпринимателей, его принятие может иметь негативные последствия для бизнеса и экономики в целом.



"Что же не так с № 4167? Во-первых, в документе некорректно выписан термин "выбросы". Согласно определению авторов, под это определение попадают вибрация, тепло, шум. Между тем, это не выбросы, а производственные факторы. Двоякое толкование этого термина может привести в итоге к искажению понимания сути Директивы 2010/75/ЕС, которая касается всех видов загрязнения. Во-вторых, ключевой элемент законопроекта, - выводы о лучших доступных технологиях и методах управления (ЛДТМ), сегодня как таковой отсутствует. Согласно документу, ЛДТМ должно утверждать Минэкологии на основе порядка, утвержденного КМУ. Здесь мы сразу получаем бомбу замедленного действия под инвестпривлекательность Украины. Ведь в таком случае Министерство сможет менять ЛДТМ по своему усмотрению. И вот это самое усмотрение в итоге может стоить бизнесу сотни миллионов долларов потерь. В-третьих, для внедрения в практику интегрированных разрешений, Кабмин должен принять значительно количество подзаконных актов. Шести месяцев, предусмотренных авторами законопроекта, может не хватить. В итоге предприятия, например, энергетики смогут не получить необходимое интегрированное разрешение, из-за чего их работа может быть заблокирована контролирующими органами", - подчеркнул политик.



Более оптимальным решением, по мнению украинского бизнеса, является поддержка парламентом законопроекта №4167-1, считает нардеп. Документ более точно имплементирует Директиву 2010/75/ЕС, на выполнение которой ориентируется украинская промышленность. Вместе с термином "загрязнение" вводится термин "предельно допустимое загрязнение", что более соответствует украинскому и европейскому законодательству. Законопроект освобождает от необходимости получать интегрированные разрешения те предприятия, деятельность которых не касается утвержденных Еврокомиссией ЛДТМ. Последние же предлагается определять отдельным законом. При этом отмечается, что Закон №4167-1 должен вводится в действие не раньше дня вступления в силу закона о ЛДТМ. И, что очень важно, - на 24 месяца запрещается применять к энергетическим предприятиям отдельные положения Закона. Это очень важно, чтобы предотвратить искусственные остановки предприятий отрасли.



С.Магера отметил, что законопроект №4167-1 предусматривает увеличение до 15 лет сроков отступа (т.е. установления менее жестких нормативов предельно допустимого загрязнения, чем предусмотрено ЛДТМ). В законопроекте № 4167 на это дается всего 7 лет. Хотя у самих европейцев сроки отступа в итоге растянулись на 30 лет. "И это еще один ответ на вопрос, стоит ли так слепо копировать европейскую практику без учета украинских реалий. По-хорошему, и 15 лет нам будет мало. К тому же, непонятно где наши предприятия возьмут необходимые на следование нормативам ЛДТМ миллиарды долларов? В ЕС этот вопрос решился за счет господдержки, в нашем бюджете таких средств и близко нет, как нет и понимания необходимости помогать украинской промышленности удержаться на рынке Евросоюза", - отметил он.



"Итак, Экологический комитет ВР сделал свой выбор. К сожалению, этот выбор ошибочный, так как не учитывает самого главною – позицию бизнеса, который собираются регулировать депутаты. Похоже, не все сделали правильные выводы их энергетического кризиса, который был создан в Украине из-за неправильных решений чиновников. Теперь задача бизнеса – убедить депутатский корпус не поддерживать законопроект № 4167. Его нужно снять с повестки дня, вернуться к рассмотрению альтернативного №4167-1, доработать его вместе с бизнесом и внести в зал для голосования", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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