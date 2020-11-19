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В январе-октябре Интерпайп увеличил производство колесных пар на 14,5%

19.11.20 11:52
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Украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" в январе-октябре 2020 года увеличила производство колесных пар на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,8 тыс. тонн. Об этом говорится в отчете компании.

В то же время производство железнодорожных осей выросло на 5,7%, до 3,4 тыс. тонн, а бандажей – на 19%, до 1,8 тыс. тонн.

При этом выплавка стали "Интерпайпом" за 10 месяцев 2020 года сократилась на 13,9%, до 641,1 тыс. тонн. Производство труб снизилось на 24,5%, до 388,1 тыс. тонн, а железнодорожной продукции – на 4,8%, до 161,1 тыс. тонн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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