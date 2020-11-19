Суд поддержал Азовсталь в споре с налоговой и отменил взыскания на 320 млн грн Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов Госналоговой службы и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и отменено налоговое уведомление-решение об уменьшении суммы бюджетного возмещения по НДС в размере 213,4 млн грн и начисления штрафных санкций на сумму 106,7 млн грн.



Меткомбинат "Азовсталь" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее и другие связанные с ними предприятия (в т. ч. горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы) выиграли ряд судебных споров с налоговиками, сообщает Finbalance.



Ранее суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Метинвест-Ресурс" и отменено налоговые уведомления-решение об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 335,1 млн грн и об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль на 10 млн грн.



Также суд оставил без изменений решение, которым на требование ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" было отменено налоговое уведомление-решение о начислении налоговых обязательств на 873,6 млн грн.



Суд также ранее частично удовлетворил иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" к Офису крупных плательщиков налогов и взыскал с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.



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