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Производство листового проката Voestalpine вернулось на докризисный уровень

19.11.20 11:31 , Металлоснабжение и сбыт
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Австрийская металлургическая компания Voestalpine сообщает, что после рестарта в конца августа доменной печи на комбинате в Линце, остановленной весной этого года во время эпидемии коронавируса, загрузка мощностей по производству листового проката вернулась на уровень 90-100%.

Как отмечает генеральный директор компании Херберт Айбенштайнер, несмотря на локдаун, объявленный в середине ноября правительством Австрии и неясные экономические перспективы, спрос на стальную продукцию со стороны автомобиле- и машиностроения, производства бытовой техники и строительства в последнее время увеличился.

В то же время, меньшая из двух доменных печей на комбинате Donawitz продолжит простаивать, как минимум, до января. На этом предприятии, способном выплавлять до 1,5 млн т чугуна в год, выпускается, в частности, катанка, идущая на производство проволоки, и заготовка для нефтегазовых бесшовных труб. В этих секторах спрос не восстановился.

Вообще, завод Donawitz, как признает Voestalpine, испытывал проблемы еще до начала пандемии коронавируса. Производство сортового проката на интегрированном металлургическом комбинате сейчас более затратно в Европе, чем получение аналогичной продукции на мини-заводах.

МинПром

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