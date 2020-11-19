Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Южная Корея хочет вернуть на родину производственные мощности из-за рубежа

19.11.20 11:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи внедрило систему стимулов, поддерживающих возвращение производственных мощностей из-за рубежа на родину.

Такие компании могут претендовать на субсидии в размере до 30 млрд вон (около 27 млн долл.) на строительство новых предприятий. Правительство также может компенсировать им до 44% затрат на приобретение земельного участка, возведение завода и перенесение производства из-за рубежа. Предусматриваются также налоговые льготы, тарифные скидки и другие стимулы.

Как отмечает корейская металлургическая ассоциация Korea Iron & Steel Association (KOSA), две или три сталелитейные компании планируют воспользоваться этой возможностью. Она считает, что из-за растущего протекционизма и увеличения избыточных мощностей становится более выгодным производить стальную продукцию в Корее.

С начала текущего года уже две корейские металлургические компании осуществили подобную "репатриацию". В мае компания Aju Steel решила закрыть свой завод на Филиппинах и перенести выпуск тонкого листа для электроники и стальной упаковки в Корею.

В ноябре компания Dongbu Steel приняла решение о ликвидации предприятия в китайской провинции Цзянсу. При этом компания инвестирует 155 млрд. вон (около 140 млн долл.) в модернизацию и расширения производства холоднокатаной продукции и проката в покрытиями на заводе Dangjin в Корее.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:30
ОГХК продала рутил IMMCO Кучука по заниженной цене
08:56
В Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:07
Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз
19.11.20
18:04
Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу
17:51
4 госбанка Украины потеряли 20% прибыли
17:35
Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников
17:20
Украине нужна зеленая промышленная революция - Гриб
17:15
Мечел сумел получить прибыль на падающем рынке угля
16:55
Днепротяжмаш освоил производство ковшей для штейна
16:34
ArcelorMittal повышает цены на г/к рулон в Европе с немедленным вступлением в силу
16:13
Трансформация угольных регионов коснется 100 населенных пунктов
15:54
В новое хранилище сухого типа загрузили первую партию ядерного топлива
15:39
Украинцы все менее оптимистично смотрят в будущее
15:31
Из-за коронавируса многие страны столкнулись с долговым цунами
15:03
65% украинских компаний хотят пересмотра Соглашения с ЕС
14:46
В России упало производство нелегированной стали
14:28
Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%
14:02
Dunaferr задумался о поиске партнера для поставок сырья
13:44
Зеленский утвердил штрафы за отсутствие масок
13:30
Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2
18.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!