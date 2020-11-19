Авиационный регулятор США разрешил эксплуатацию Boeing 737 MAX Авиационный регулятор США разрешил эксплуатацию Boeing 737 MAX, который находился под запретом в течение 20 месяцев — самый длительный срок в истории страны, пишет газета "Коммерсант".



Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX. Это решение позволит авиакомпаниям под юрисдикцией FAA, в том числе перевозчикам в США, начать выполнять необходимые действия для возобновления эксплуатации самолета, а также позволит производителю начать поставки, уточняют в Boeing.



Эксплуатация Boeing 737 MAX была остановлена в марте 2019 года после двух катастроф — в Индонезии и Эфиопии. В первом случае погибли 189 человек, во втором — 157. Boeing внесла изменения в программное обеспечение системы улучшения маневренных характеристик (MCAS) после того, как она была названа причиной двух катастроф. С января Boeing остановила конвейер 737 MAX для оптимизации издержек из-за неопределенности по срокам.



"Мы никогда не забудем тех, кто погиб в двух трагических авиакатастрофах, которые привели к решению приостановить эксплуатацию воздушного судна,— сказал президент и главный исполнительный директор компании Boeing Дэвид Кэлхун.— Выводы, которые мы сделали вследствие данных событий, навсегда изменили нашу компанию и позволили нам сосредоточить внимание на наших основополагающих ценностях безопасности, качества и надежности".



В течение 20 месяцев Boeing тесно взаимодействовала с заказчиками, предоставляя им детальные рекомендации по поводу технической поддержки во время длительной остановки самолетов, говорят в компании. Директива летной годности, выпущенная FAA, разъясняет требования, которые должны быть выполнены, прежде чем авиакомпании США начнут эксплуатацию самолетов, продолжают там. Требования включают установку обновленного программного обеспечения, завершение процесса внесения изменений, связанных с разделением кабелей, проведение обучения пилотов по обновленной процедуре, подготовку самолетов к эксплуатации после длительной остановки.



На март 2019 года эксплуатировалось около 400 самолетов Boeing 737 MAX 59 авиакомпаниями по всему миру, с тех пор Boeing построила еще около 450 самолетов. Все они должны пройти техническое обслуживание, прежде чем они смогут летать.



МинПром



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