БелАЭС возобновила работу после ремонта трансформаторов Первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии после остановки 8 ноября из-за поломки трансформаторов напряжения в измерительных цепях.



"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований. Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний", - говорится в распространенном в четверг сообщении Минэнерго Белоруссии.



В ведомстве отметили, что "реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной". При этом испытания систем и оборудования энергоблока продолжаются.



"Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре", - заявили в Минэнерго.



Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября. 8 ноября турбина первого энергоблока станции была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.



Вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин на прошлой неделе заявил "Коммерсанту", что причиной инцидента на станции стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства. Он также отметил, что возникшая на БелАЭС "ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию".



Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.



Физпуск первого энергоблока состоялся 20 августа текущего года, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.



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