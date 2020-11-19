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СБУ должна за 72 часа решить вопрос о деле Мотор Сичи – адвокат

19.11.20 10:30 , РБК Украина
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Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу акционеров ПАО "Мотор Сич" и обязал Службу безопасности Украины рассмотреть их ходатайство о закрытии уголовного дела. Об этом сообщил адвокат компании-акционера Александр Максименко по итогу судебного заседания. По его словам, у СБУ есть 72 часа на принятие решения с момента получения решения суда.

"Адвокаты иностранного инвестора еще в октябре 2020 года подали ходатайство к СБУ с обоснованием принятия законного решения о закрытии уголовного производства из-за абсолютной надуманности обстоятельств совершения уголовного преступления. В ходатайстве были опровергнуты все претензии правоохранительных органов, подробно описана законность действий иностранного инвестора и негативное влияние досудебного расследования на предприятие", - рассказал А.Максименко.

Адвокат отмечает, что ранее следователь СБУ проигнорировал ходатайство иностранного инвестора о закрытии уголовного производства, касающегося обстоятельств приобретения акций ПАО ”Мотор Сич".

Он также добавил, что на протяжении нескольких лет данное уголовное дело не расследуется - оно так и осталось "фактовым", в нем нет подозреваемых.

Тем не менее дело стало одним из оснований для арестов акций "Мотор Сич" и блокирования нормальной деятельности компании.

"Только сегодня в открытом судебном заседании с участием следователя, суд заслушал доводы адвокатов и обязал СБУ принять решение о возможности закрытия уголовного производства с учетом позиции акционеров ПАО "Мотор Сич" в течение 72 часов с момента получения судебного решения", - добавил адвокат.

Напомним, китайские инвесторы "Мотор Сич" подписали договоры о юридической поддержке в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. c тремя ведущими международными юридическими компаниями - WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы инвесторов в международном арбитраже.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).

В сообщении указываются, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием - экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.

На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров "Мотор Сич" безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырех арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева.

МинПром

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