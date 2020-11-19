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В мире вырос спрос на алюминий

19.11.20 09:03 , МеталлСервис
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Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики, в январе-сентябре 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 1603 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 480 тыс. тонн).

Мировой спрос за три квартала достиг уровня в 48,26 млн. тонн, что на 0,417 млн. тонн или 0,87% больше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 3,9%.

Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия составила по итогам января-сентября около 55% или 27,428 млн. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 9,9%.

В ЕС снизили производственные показатели за 9 месяцев на 1% в годовом выражении, в NAFTA — увеличили на 4,1%.

За сентябрь 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5596,7 тыс. тонн, спрос — 5465,9 тыс. тонн.

МинПром

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