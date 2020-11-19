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Кабмин проанализирует причины провала планов газодобычи

19.11.20 08:08
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Кабинет министров создал межведомственную группу для анализа выполнения концепции развития газодобывающей отрасли Украины.

Соответствующее постановление, проект которого разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, правительство приняло на заседании в среду, 18 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, создание межведомственной группы будет способствовать выполнению концепции развития газодобывающей отрасли, утвержденной распоряжением Кабмина №1079 от 26 декабря 2016 года.

Реализация этой концепции должна была предоставить возможность увеличить объемы добычи газа в 2020 году государственными и частными компаниями до 27,6 млрд куб. м, в частности АО "Укргаздобыча" должно было увеличить объемы добычи до 20,1 млрд куб. м.

В то же время, согласно данным НАК "Нафтогаз Украины", государственная "Укргаздоыча" в 2018 году добыла 15,5 млрд кубометров газа при прогнозируемых и заложенных в концепции объемах в 16,5 млрд куб. м, в 2019 году – 14,9 млрд куб. м, тогда как концепцией планировалось 18,2 млрд куб. м.

Кроме того, в записке отмечается, что общая добыча газа в 2019 году уменьшилась на 300 млн куб. м по сравнению с 2018 годом, составив 20,7 млрд куб. м. Отклонение от планового объема добычи газа в 2018 году составляло 1 млрд куб. м, или 6,1%, в 2019 году – 3,3 млрд куб. м, или 18,1%.

В состав группы, согласно постановлению, войдут министр экономики, его первый заместитель, замдиректора директората промышленной политики, первый замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, заместитель министра энергетики, заместители глав Госгеонедр и Госаудитслужбы, представители "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", а также Ассоциации газодобывающих компаний.

МинПром

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