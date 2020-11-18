ЗЖРК за 10 месяцев снизил добычу руды Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-октябре текущего года снизил добычу железной руды на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млн 813,2 тыс. тонн с содержанием железа в руде 60,86%.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, за 10 месяцев на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 3 млн 806,3 тыс. тонн железорудного сырья.



В октябре добыто 390 тыс. тонн руды. Как сообщалось, ЗЖРК в 2019 году нарастил добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 563,8 тыс. тонн, среднее содержание железа в руде составило 60,87%. В 2019 году потребителям отгружено 4 млн 825,4 тыс. тонн ЖРС.



ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".



Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.



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