Немецкий автопром получит от государства еще 3 млрд евро помощи Германия выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии COVID-19 еще 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Штеффена Зайберта.



В результате общий объем поддержки автопроизводителей составит около 5 млрд евро, отмечает Tagesschau.



Ш.Зайберт обосновал необходимость предоставления средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, сопряжены с "большими трудностями". В то же время он отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления", сообщает Deutsche Welle.



Из объявленной суммы 1 млрд евро поступит в так называемый фонд будущего автомобильной промышленности, который предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. В этих целях должно быть усилено сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы.



Берлин еще летом продлил до конца следующего года компенсационные выплаты покупателям автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, теперь же решено продлить их до 2025 года.



Продление выплат – это помощь в защите климата и экономическом развитии, заявила глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая в среду встречалась с представителями автоиндустрии.



"Каждую неделю благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электромобилей", - отметила Х.Мюллер.



По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в октябре новых автомобилей в Германии сократилось на 3,6% в годовом выражении – до 274,303 тыс. С начала текущего года показатель рухнул на 23,4% – до 2,316 млн машин.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



