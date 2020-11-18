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Немецкий автопром получит от государства еще 3 млрд евро помощи

18.11.20 17:58 , Интерфакс
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Германия выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии COVID-19 еще 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства Штеффена Зайберта.

В результате общий объем поддержки автопроизводителей составит около 5 млрд евро, отмечает Tagesschau.

Ш.Зайберт обосновал необходимость предоставления средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, сопряжены с "большими трудностями". В то же время он отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления", сообщает Deutsche Welle.

Из объявленной суммы 1 млрд евро поступит в так называемый фонд будущего автомобильной промышленности, который предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. В этих целях должно быть усилено сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы.

Берлин еще летом продлил до конца следующего года компенсационные выплаты покупателям автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, теперь же решено продлить их до 2025 года.

Продление выплат – это помощь в защите климата и экономическом развитии, заявила глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая в среду встречалась с представителями автоиндустрии.

"Каждую неделю благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электромобилей", - отметила Х.Мюллер.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в октябре новых автомобилей в Германии сократилось на 3,6% в годовом выражении – до 274,303 тыс. С начала текущего года показатель рухнул на 23,4% – до 2,316 млн машин.

МинПром

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