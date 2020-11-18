Желание НАБУ возобновить дело Роттердам+ похоже на попытки оживить мертвого – адвокат 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" вступило в силу. Детективы Национального антикоррупционного бюро вопреки вступившему в законную силу решению суда и здравому смыслы хотят убедить общественность в том, что расследование уже окончательно закрытого дела еще продолжается.



Об этом сообщила адвокат по делу Ирина Одинец в эфире телеканала "Украина24".



"Я думаю, что и в нашем деле будут еще какие-то попытки НАБУ снова обжаловать постановление прокурора и придумать еще какие-то варианты, как они придумывали их до этого – отвести прокурора или еще что-то. И это будет активно в медиа-пространстве продвигаться, что дело должно быть доведено до обвинительных актов. Я думаю, что все еще будут какие-то инсинуации со стороны НАБУ", – прокомментировала И.Одинец решение Апелляционной палаты ВАКС о закрытии дела 17 ноября.



Адвокат подчеркнула, что после окончательного решения Апелляционной палаты ВАКС 17 ноября стремление НАБУ представить общественности, что это дело еще имеет перспективу, похоже на попытки оживить уже умершего пациента.



Напомним, 17 ноября решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" вступило в силу. С этого дня дело "Роттердам+", по утверждению адвокатов стороны защиты, окончательно и бесповоротно закрыто.



Дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 г. закрыла Специализированная антикоррупционная прокуратура через отсутствие в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.



Высший антикоррупционный суд признал законным это решение прокурора 24 сентября и 17 ноября после отказа Виктора Чумака от апелляции оно вступило в силу.



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