Кабмину необходимо провести консультации перед принятием европейских экообязательств – Кисилевский Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призывает правительство к широким консультациям с бизнесом и парламентом перед тем, как брать на себя новые европейские экологические обязательства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.



"Я призываю правительство к широким консультациям с бизнесом и парламентом перед тем, как брать на себя новые обязательства. Ведь обещания дает правительство, а выполнять их бизнесу и гражданам. Все должны понимать, какой груз нам достанется", - написал Кисилевский.



По его словам, европейский зеленый курс – планы Евросоюза достичь до 2050 года углеродной нейтральности.



"Или же простым языком - снизить почти до нуля выбросы СО2 своих предприятий. И одновременно с этим найти способ защитить свой рынок от товаров из стран, где выбросы СО2 выше. Подобные экологические цели предполагают кардинальное изменение технологии производства в большинстве существующих сфер экономики – от металлургии и энергетики до сельского хозяйства. К примеру, средний уровень выбросов СО2 в металлургии в Украине – 2000 кг на тонну стали, в ЕС – около 1300 кг на тонну стали. А цель – менее 250 кг СО2 на тонну стали. Т.е. сократить выбросы СО2 нужно будет в 5 и в 8 раз. В практике это означает, что нужно будет строить новые заводы вместо старых – не больше и не меньше", - отметил Кисилевский.



По его словам, для реализации Европейского зеленого курса ЕС уже утвердил план финансирования на 1 трлн евро, чтобы поддержать деньгами модернизацию своих предприятий. При этом ЕС обсуждает введение торговых барьеров и других ограничительных механизмов для товаров из других стран.



"Это ударит по украинским предприятиям, которые поставляют свою продукцию в ЕС. И спровоцирует очередную волну заробитчан из Украины в ЕС в связи с остановкой предприятий в Украине. В этой связи правительство одновременно с обязательствами экологического характера должно предложить пакет стимулов, в первую очередь финансовых, чтобы хоть немного приблизить условия украинских предприятий к тем, которые будут у их европейских конкурентов", - отметил Кисилевский.



При этом на сегодня единственным стимулом снижать выбросы до европейских целевых значений является норма о "зеленой металлургии".



"Пока это единственный прецедент фиксации в украинском законодательстве европейских целей по сокращению выбросов СО2 в металлургии – до 250 кг. Те, кто снизит свои выбросы до целевых значений европейских значений, получат небольшое снижение тарифа на электроэнергию. И то, пока эта норма не заработала из-за задержки в разработке подзаконных актов. К сожалению, других стимулов нет. И правительство не спешит их предлагать", - отметил депутат.



МинПром



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