YASNO и GIZ проводят серию вебинаров по энергоэффективности предприятий Компания YASNO проводит серию однодневных вебинаров "Как улучшить энергоэффективность предприятий?".



Обучение проводится в сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в рамках внедрения проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности", который выполняется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению правительства Германии. Обучают слушателей специалисты YASNO Efficiency.



GIZ и Минэкономики стремятся повысить уровень знаний по энергоэффективности и потенциала энергосбережения в промышленности страны. Именно поэтому было запланировано три однодневных вебинара для представителей промышленных предприятий, на которых слушатели смогут ознакомиться с основами энергоаудита и энергоменеджмента; научиться определять потенциал энергосбережения и меры по экономии энергетических ресурсов; выполнить практические задания.



Обучают энергоэффективным мероприятиям опытные специалисты энергосервисной компании YАSNO Efficiency, которые успешно реализовали более 86 энергосервисных проектов в промышленности и бюджетной сфере с экономией от 30 до 90% электрической, тепловой энергии и газа.



Вебинары рассчитаны на более и средний руководящий состав предприятий, а также заинтересованных слушателей, которые стремятся внедрить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на собственных предприятиях.



"Промышленность является основным источником выбросов парниковых газов в Украине. Этот сектор очень энергоемкий, ведь удельное потребление энергии и выбросы СО2 в этой области в 4 раза превышают средние показатели стран ЕС. Тем не менее, потенциал энергосбережения, особенно для малых и средних предприятий, иногда может достигать 30-50%. Повышение энергоэффективности - это не только экономически целесообразный способ снижения выбросов парниковых газов и потребления энергии; оно активно способствует повышению конкурентоспособности украинских компаний. Мы уверены, что внедренные мероприятия и образовательные проекты будут способствовать изменениям в этом направлении", - убежден Рикардо Кюльхайм, директор проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности".



"Наша цель - продемонстрировать, как энергоэффективные мероприятия позволяют достичь значительной экономии удельных расходов энергоресурсов. Дополнительным эффектом является повышение промышленной безопасности, комфорт для сотрудников, улучшение экологических показателей, в частности, сокращение выбросов СО2. Работы, выполненные YASNO Efficiency, позволяющие клиентам экономить более 176 млн кВт∙ч и 1,1 млн куб м природного газа на сумму 376 млн грн в год, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 160 тыс. тонн ежегодно. Мы рады возможности делиться своими знаниями и опытом", - рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



Чтобы прослушать вебинар "Как улучшить энергоэффективность предприятий?", Которое запланировано на 19 или 23 ноября 2020, обязательно регистрируйтесь по ссылке.



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