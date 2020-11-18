Кабмин одобрил проект закона о накопительной пенсионной системе для металлургов Кабинет министров Украины одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе. Проект касается работников, занятых на вредных предриятиях (шахтеры, рабочие химических, металлургических производств и др.). Соответствующее распоряжение принято на заседании 18 ноября.



Проектом акта предусматривается введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет из числа занятых на вредных работах и некоторых других категорий лиц, которые имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Приблизительный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.



До полного перехода на выплаты из накопительной системы источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения.



Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в течение последних 10 лет задолженность работодателей перед Пенсионным фондом Украины по возмещению льготных пенсий возросла более чем в 5 раз (с 2,6 млрд грн до 14 млрд грн) и продолжает расти более чем на 1,5 млрд грн за год. Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий.



Из более чем 10 000 предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, свыше 8 000 имеют задолженность по возмещению, из которых более 2 500 являются экономически неактивными (находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности).



"Введение накопительной профессиональной пенсионной системы позволит формировать сбережения (пенсионные активы), которыми человек сможет воспользоваться при выходе на пенсию (получения периодической пенсионной выплаты) до достижения общего пенсионного возраста, за соблюдением условия относительно требуемой продолжительности занятости на определенных работах и общего страхового стажа", - говорится в документе.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



