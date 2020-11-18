Северодонецкий Азот инвестирует 2,5 млн гривен в модернизацию цеха азотной кислоты Предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, намерено инвестировать более 2,5 млн гривен в модернизацию цеха азотной кислоты. Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.



Согласно сообщению, на предприятии начался капитальный ремонт агрегата (УКЛ-7 №3) в цехе производства азотной кислоты.



Общий объем средств, инвестированных в модернизацию агрегата, составит более 2,5 млн гривен.



"Мы продолжаем модернизировать предприятие. Успешное проведение этого планового ремонта повысит показатели производительности, улучшит ряд расходных коэффициентов и, соответственно, повлияет на себестоимость. В цехе снизится потребление аммиака и будет повышена концентрация производимой кислоты", – цитируется в сообщении председатель правления предприятия Леонид Бугаев.



По его словам, в рамках ремонтной кампании выполняются работы на основных узлах агрегата УКЛ-7 цеха производства азотной кислоты.



В частности, производится замена фильтров на всем агрегате, замена змеевиков на абсорбционной колонне, также проводится экспертно-техническая диагностика колонны, холодильника-компенсатора и других ключевых узлов, при этом оборудование, в том числе основа агрегата – турбокомпрессор, вскрывается и проверяется на наличие возможных дефектов.



Проводится комплексная диагностика и ремонт электрооборудования, контрольно-измерительных приборов.



"Модернизация цеха не приведет к снижению текущего объема производства. Капитальный ремонт ведется на агрегате цеха №3, а другие три технологические линии продолжают функционировать, и выпуск азотной кислоты продолжается. Производственные планы будут полностью выполнены, и наши клиенты получат необходимую продукцию вовремя и в нужных объемах", – подчеркнул Бугаев.



МинПром

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