Чилийская Codelco решила не останавливать работу на крупнейшем руднике Чилийская компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, приняла решение продолжить открытую разработку своего рудника Chuquicamata в 2021 г., хотя ее предполагалось прекратить в декабре текущего года.



Данное месторождение разрабатывается уже на протяжении столетия. Глубина карьера превысила 1 км, что делало его дальнейшее углубление невыгодным. Поэтому было принято решение о прекращении открытой добычи и строительстве подземной шахты, вступившей в строй в 2019 г.



Предполагалось, что в течение 2021-2022 гг. из карьера будут вывозиться остатки руды, но повышение цен на медь и рационализация производства позволили продлить деятельность предприятия, как минимум, на год.



В 2019 г. Codelco добыла 1,6 млн т меди в концентрате, из которых 385,3 тыс. т пришлось на Chuquicauiata. Подземным способом там предполагается ежегодно получать 320 тыс. т меди и 16 тыс. т молибдена. Однако благодаря повышению эффективности работы карьера плановый показатель на 2020 г., как ожидается, будет превышен на 30 тыс. т.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



