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Чилийская Codelco решила не останавливать работу на крупнейшем руднике

18.11.20 16:44 , Металлоснабжение и сбыт
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Чилийская компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, приняла решение продолжить открытую разработку своего рудника Chuquicamata в 2021 г., хотя ее предполагалось прекратить в декабре текущего года.

Данное месторождение разрабатывается уже на протяжении столетия. Глубина карьера превысила 1 км, что делало его дальнейшее углубление невыгодным. Поэтому было принято решение о прекращении открытой добычи и строительстве подземной шахты, вступившей в строй в 2019 г.

Предполагалось, что в течение 2021-2022 гг. из карьера будут вывозиться остатки руды, но повышение цен на медь и рационализация производства позволили продлить деятельность предприятия, как минимум, на год.

В 2019 г. Codelco добыла 1,6 млн т меди в концентрате, из которых 385,3 тыс. т пришлось на Chuquicauiata. Подземным способом там предполагается ежегодно получать 320 тыс. т меди и 16 тыс. т молибдена. Однако благодаря повышению эффективности работы карьера плановый показатель на 2020 г., как ожидается, будет превышен на 30 тыс. т.

МинПром

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